Roland Garros Sinner parte bene | battuto in tre set il tennista di casa Rinderknech

Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando in tre set il francese Arthur Rinderknech. Sul prestigioso campo "Philippe Chatrier", il numero 1 del mondo ha mostrato la sua classe, chiudendo l'incontro con un punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. Un esordio convincente per il talentuoso tennista altoatesino, che punta a fare bene nel torneo parigino.

Esordio sul velluto per Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros. A Parigi sul «Philippe Chatrier», nella sessione serale, il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Rinderknech, n.75 Atp: 6-4, 6-3, 7-5 il punteggio a favore del campione altoatesino... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros, Sinner parte bene: battuto in tre set il tennista di casa Rinderknech

Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros 2025: quando e dove vederli, la rivincita di Sinner; Parigi, il sorteggio degli italiani: Sinner dalla parte di Draper e Zverev, esordio con Rinderknech; Roland Garros 2025, sorteggiato il tabellone: Sinner con Djokovic e Zverev, quando gioca con Rinderknech; Sinner al Roland Garros: Ho avuto l'atteggiamento giusto, match difficile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros, diretta oggi: Alcaraz batte l'azzurro Zeppieri, Darderi ko con Korda, in campo Sinner. Orari e dove vederle in tv e streaming - Giornata di debutti al Roland Garros 2025. Oggi, lunedì 26 maggio, scende in campo Jannik Sinner nel primo turno contro il francese Rinderknech; esordio anche per il campione in carica ... 🔗Riporta ilgazzettino.it

Diretta Jannik Sinner, oggi esordio contro Rinderknech al Roland Garros: orario e dove vederla (tv e streaming) - Jannik Sinner è pronto al debutto a Parigi per il Roland-Garros 2025. Il grande tennis fa tappa a Parigi e gli occhi sono tutti puntati sul numero uno ... 🔗Come scrive leggo.it

Roland Garros, diretta oggi: Alcaraz batte l'azzurro Zeppieri, Darderi ko con Korda, avanza Sinner. Orari e dove vederle in tv e streaming - Giornata di debutti al Roland Garros 2025. Oggi, lunedì 26 maggio, scende in campo Jannik Sinner nel primo turno contro il francese Rinderknech; esordio anche per il campione in carica ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

CARLOS ALCARAZ Y JANNIK SINNER BRILLAN Y FRAN CERÚNDOLO ES LA GRAN DECEPCIÓN DE ROLAND GARROS...