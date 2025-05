Roland Garros Sinner esordio da campione Rinderknech battuto in tre set Al prossimo turno la sfida con Gasquet

Jannik Sinner esordisce con successo al Roland Garros, battendo il francese Arthur Rinderknech in tre set: 6-4, 6-3, 7-5. Con una prestazione convincente, il numero uno al mondo dimostra la sua determinazione e prepara la prossima sfida contro il veterano Richard Gasquet. Scopriamo come Sinner ha affrontato questa prima partita del prestigioso torneo parigino.

Parigi, 26 maggio 2025 - Jannik Sinner fa suo il primo turno al Roland Garros. Il numero uno al mondo supera in scioltezza il padrone di casa Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. L'altotesino approccia bene la gara contro un avversario che prova in tutti i modi a mettergli i bastoni fra le ruote tramite un ritmo forsennato che esalta il pubblico di casa. Nel primo set Rinderknech ha il merito di resistere sul proprio servizio procurandosi anche tre palle-break, che però si vede annullare da Jannik prima di perdere il terzo gioco ai vantaggi. La gara rimane in equilibrio fino al 4-4, dopodichĂ© l'altotesino dĂ la prima spallata al match andando a chiudere il primo set sul punteggio di 6-4... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Sinner esordio da campione. Rinderknech battuto in tre set. Al prossimo turno la sfida con Gasquet

