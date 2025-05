Roland Garros | Sinner batte in tre set Rinderknech Dedica per Donnarumma ospite nel suo box

Jannik Sinner avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, superando Arthur Rinderknech in tre set dopo un’intensa battaglia di due ore e 15 minuti. Il numero 1 del mondo dedica la vittoria al portiere Gianluigi Donnarumma, presente nel suo box. Ora, Sinner si prepara ad affrontare la wild card Richard Gasquet nel prossimo incontro.

Jannik Sinner passa al secondo turno del Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, batte in tre set Arthur Rinderknech in due ore e 15 minuti di gioco e affrontera' la wild card Richard Gasquet

Cosa riportano altre fonti

