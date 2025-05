Roland Garros Sinner avanti di due set con Rinderknech

Jannik Sinner appare già molto solido nel primo turno del Roland Garros: ecco come sta andando la gara contro il francese Arthur Rinderknech... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner avanti di due set con Rinderknech

Diretta Jannik Sinner, esordio contro Rinderknech al Roland Garros: orario e dove vederla (tv e streaming) - Jannik Sinner è pronto al debutto a Parigi per il Roland-Garros 2025. Il grande tennis fa tappa a Parigi e gli occhi sono tutti puntati sul numero uno ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Diretta Live Sinner-Rinderknech Roland Garros 1°Turno: Jannik debutta all'Open di Francia - Campo Centrale, 1°Turno – inizio match live dalle ore 20.15 Rischia, ma sbaglia col passante il transalpino (0-15). Poi Rinderknech rimedia col servizio e rimette il game in equilibrio. Quindi l’altoa ... 🔗Come scrive sport.virgilio.it

Tennis, Roland Garros 2025: Sinner in vantaggio su Rinderknech per 6-4 dopo il primo set - Sinner avanti su Rinderknech per 6-4 L’italiano Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è in vantaggio sul francese Arthur Rinderknech, 75° della classifica ATP, con il parziale di 6-4 dopo il primo set. A ... 🔗Secondo msn.com

FARE UN PASSO INDIETRO PER FARNE DUE AVANTI, SINNER RACCONTA I MOMENTI PIÙ BUI