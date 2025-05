roland garros quando gioca oggi sinner contro rinderknech tutto sull esordio dell altoatesino a parigi

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, Jannik Sinner fa il suo atteso esordio al Roland Garros, affrontando il francese Arthur Rinderknech nel primo turno. Il tennista altoatesino, attualmente numero uno al mondo, arriva all'Open di Francia dopo aver trionfato agli Australian Open. Le aspettative sono alte per questo incontro, e i tifosi sono pronti a sostenere Sinner in uno dei tornei più prestigiosi del circuito tennistico.

Il giorno dell’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 è arrivato. Oggi, lunedì 26 maggio, il tennista numero uno al mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno dell’Open di Francia a Parigi, il secondo Slam dell’anno dopo gli Australian Open, vinti proprio dall’altoatesino lo scorso gennaio. Scontati i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, Sinner si è subito fatto trovare pronto al suo ritorno in campo arrivando in finale agli Internazionali d’Italia 2025, in cui però ad avere la meglio è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente drammi, l’altoatesino ha già voltato pagina ed è pronto a disputare un altro grande torneo sulla terra rossa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it