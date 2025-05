Roland Garros Korda elimina Darderi in quattro set 6-2 4-6 6-3 6-2

Luciano Darderi esce al primo turno del Roland Garros 2025, sconfitto dal tennista statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 23. In una partita combattuta, Korda ha prevalso con un punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2, totalizzando due ore e 23 minuti di gioco. Per Darderi, attuale numero 45 del mondo, si tratta di un'eliminazione amara in un torneo prestigioso.

Luciano Darderi ko al primo turno del Roland Garros 2025. Il tennista italo-argentino, numero 45 del mondo, cede in quattro set alla testa di serie numero 23 Sebastian Korda. 6-2 4-6 6-3 6-2, in due ore e 23 minuti di gioco, il punteggio in favore dello statunitense, che al secondo turno avrà il derby con Jenson Brooksby... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros, Korda elimina Darderi in quattro set (6-2 4-6 6-3 6-2)

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

Roland Garros, Korda elimina Darderi in quattro set (6-2 4-6 6-3 6-2) - Luciano Darderi ko al primo turno del Roland Garros 2025 . Il tennista italo-argentino, numero 45 del mondo, cede in quattro set alla testa di serie numero 23 ... 🔗Come scrive gazzettadelsud.it

ROLAND GARROS - Luciano Darderi esce di scena a Parigi, disarmato da Korda - ROLAND GARROS 2025 - Sebastian Korda batte Luciano Darderi 6-2 4-6 6-3 6-2 al primo turno di Parigi, facendo valere la sua naturale velocità d'esecuzione. 🔗Si legge su eurosport.it

Roland Garros, Darderi eliminato al primo turno: Korda vince in 4 set - L'italoargentino, che ha avuto anche un problema alla caviglia verso la fine del terzo set, ha perso contro Sebastian Korda (n. 23 al mondo) con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 21 ... 🔗Da sport.sky.it