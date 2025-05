roland garros galan sfiderà musetti al 2 turno paul avanza e machac si ritira

Si accendono le emozioni al Roland Garros: Lorenzo Musetti sfiderà Galan al secondo turno, dopo aver trionfato nel primo, mentre il connazionale Matteo Gigante festeggia la vittoria. Luca Nardi, invece, è stato eliminato dall’ungherese Fabian Maroszan, che affronterà il vincitore del match tra Carlos Alcaraz e Giulio Zeppieri. È stata una giornata intensa per il tennis italiano con alti e bassi in campo.

Si conclude la giornata a Parigi e in casa Italia sono arrivate le vittorie di Lorenzo Musetti e di Matteo Gigante, mentre Luca Nardi si è dovuto inchinare all’ungherese Fabian Maroszan. Il magiaro affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Giulio Zeppieri. Ko al quinto parziale per Lorenzo Sonego contro l’americano Ben Shelton. Gigante, alla prima vittoria in un match singolo di uno Slam, si troverà come avversario il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre Musetti affronterà il lucky loser, Daniel Elahi Galan... 🔗 Leggi su Oasport.it