Roland Garros | esordio con vittoria per Sinner

Jannik Sinner inizia con un trionfo la sua avventura al Roland Garros, il secondo Slam della stagione. Sul prestigioso campo 'Philippe Chatrier', l'altoatesino, attuale numero uno al mondo, ha battuto il francese Arthur Rinderknech, n. 75 ATP, con un convincente punteggio in tre set. Una partenza promettente per il giovane tennista italiano.

Torino, 26 mag. (LaPresse) – Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione. L'altoatesino, numero uno al mondo, ha superato nel match del primo turno sul 'Philippe Chatrier' il francese Arthur Rinderknech, n.75 Atp. L'azzurro si è imposto in tre set con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5. Al secondo turno Sinner, che ha avuto qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due, affronterà la wild card Richard Gasquet, all'ultimo Roland Garros in carriera

