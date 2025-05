Roland Garros esordio con vittoria per Sinner

Jannik Sinner inizia con successo la sua avventura al Roland Garros, il secondo Slam della stagione. Il numero uno al mondo ha dominato il primo turno sul campo 'Philippe Chatrier', superando il francese Arthur Rinderknech, attualmente al 75° posto nella classifica ATP, con un convincente punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. Un esordio promettente per l'azzurro in questo prestigioso torneo.

Al secondo turno Sinner, che ha avuto qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due, affronterà la wild card Richard Gasquet, all'ultimo Roland Garros in carriera. "Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la gara soprattutto nel terzo set. Non era facile...

