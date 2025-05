Roland Garros buona la prima per Sinner

Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando il francese Arthur Rinderknech in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. Questa vittoria segna la sua 15ª affermazione consecutiva nei tornei del Grande Slam e consolidano la sua posizione di numero 1 del mondo, promettendo grandi emozioni per il prosieguo della competizione.

Jannik Sinner inizia nel migliore dei modi il suo cammino al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha superato al primo turno il francese Arthur Rinderknech (n. 75 del ranking ATP) in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5, firmando così la sua 15ª vittoria consecutiva nei tornei del Grande Slam.

