Roland Garros buona la prima per Sinner | vittoria in tre set contro Rinderknech chi sfiderà al prossimo turno

Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros 2025, superando in tre set il francese Arthur Rinderknech. Dopo un periodo difficile segnato da una lunga squalifica, l'altoatesino torna in campo sulla terra battuta con determinazione e risolutezza. Scopriamo insieme i dettagli di questa convincente vittoria e chi sarà il suo prossimo avversario nel torneo.

È arrivato il match d’esordio per Jannik Sinner al Roland Garros 2025. L’avversario è un tennista di casa, Arthur Rinderknech. Ritorno in campo e, in particolar modo, sulla terra battuta per Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo la lunga squalifica subita, era rientrato a casa sua, agli Internazionali BNL d’Italia, per cercare una storica vittoria. Il classe 2001 non ha mai infatti vinto il torneo di Roma, raggiungendo quest’anno anche la finale per la prima volta nella sua storia. Nel torneo italiano, infatti, l’altoatesino è riuscito a sconfiggere Mariano Navone, Jesper de Jong, Francisco Cerundolo, Casper Ruud e Tommy Paul, perdendo solamente un set, proprio nella semifinale con l’americano... 🔗 Leggi su Sportface.it

