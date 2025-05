Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 26 maggio | orari programma tv titolo

Oggi, 26 maggio 2025, si svolge la seconda giornata del Roland Garros, con grande attesa per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderĂ in campo nella fase serale sul prestigioso Philippe Chatrier, affrontando il francese Arthur Rinderknech, attualmente 75esimo nella classifica ATP. Sinner, reduce da una preparazione intensiva, punta a realizzare il sogno di conquistare il torneo parigino. Scopriamo insieme il programma e gli orari in TV!

Seconda giornata al Roland Garros 2025 e ci sarĂ l'atteso esordio di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarĂ impegnato nella fase serale sul Philippe Chatrier, dove affronterĂ il padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 75 della classifica mondiale. Sinner arriva a Parigi con il sogno di conquistare il primo Roland Garros della carriera e dopo aver giocato la finale agli Internazionali d'Italia. Una finale a Roma persa da Sinner contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è il grande favorito a Parigi e affronterĂ nel suo esordio Giulio Zeppieri, bravissimo a superare le qualificazioni. Una partita tutta da vivere per il romano, che non ha davvero nulla da perdere...

