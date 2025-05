Roland Garros 2025 risultati tabellone femminile 26 maggio | Swiatek ok crolla Navarro

Il primo turno del tabellone femminile del Roland Garros 2025 continua a riservare sorprese: mentre Iga Swiatek avanza con determinazione, la spagnola Navarro crolla. L'Italia celebra il successo di Elisabetta Cocciaretto, che conquista il secondo turno, mentre Lucia Bronzetti rimane esclusa, stroncando la speranza di un confronto tra connazionali. Scopri i risultati e le emozioni di questa giornata intensa di tennis.

Prosegue il primo turno del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: bilancio dolceamaro per l’Italia, con l’approdo al secondo turno di Elisabetta Cocciaretto e la sconfitta di Lucia Bronzetti, che fa svanire la possibilitĂ di un derby azzurro. Elisabetta Cocciaretto, infatti, elimina la lucky loser statunitense Taylor Townsend con lo score di 6-3 6-2, in un’ora e sette minuti di gioco, ed al secondo turno se la vedrĂ con la numero 20 del seeding, la russa Ekaterina Alexandrova, che supera con lo stesso punteggio Lucia Bronzetti, sconfitta in un’ora e 25 minuti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 26 maggio: Swiatek ok, crolla Navarro

