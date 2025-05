Roland Garros 2025 oggi | orari 26 maggio ordine di gioco tv streaming

Oggi, 26 maggio 2025, il Roland Garros entra nel vivo con la sua seconda giornata, portando l'attenzione sui campioni in carica Iga Swiatek e Carlos Alcaraz. Con aggiornamenti sugli orari e l'ordine di gioco, questa giornata promette emozioni sul campo. Gli appassionati in Italia potranno seguire le azioni in diretta su TV e streaming, con occhi puntati su J. pronto a sorprendere.

Seconda giornata in arrivo al Roland Garros, dove si apre anche la strada per i detentori del titolo, rispettivamente Iga Swiatek (che apre il programma sul Court Philippe Chatrier) e Carlos Alcaraz, del quale parleremo a breve per una circostanza un po’ particolare. In Italia obiettivi puntati su Jannik Sinner, che debutterĂ nella sessione serale sul centrale contro il francese Arthur Rinderknech nel giorno in cui i francesi potrebbero celebrare l’ultima di Richard Gasquet. Si diceva di Alcaraz: per il murciano debutto con Giulio Zeppieri, che lo fece soffrire parecchio tre anni fa ad Umago in semifinale, ma è ovvio che le circostanze sono diverse anche per il pontino... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari 26 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros 2025 oggi: orari 26 maggio, ordine di gioco, tv, streaming - Seconda giornata in arrivo al Roland Garros, dove si apre anche la strada per i detentori del titolo, rispettivamente Iga Swiatek (che apre il programma ... Secondo oasport.it

Tennis, Roland Garros 2025: Shelton avanti per 6-4 su Sonego, Paolini supera Yuan per 6-1, 4-6, 6-3 - Paolini vince contro Yuan in tre set L’azzurra Jasmine Paolini, numero 4 del mondo, supera la cinese Yuan Yue, 87esima del ranking WTA, vincendo in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 al primo t ... Lo riporta msn.com

Roland Garros 2025, il programma di oggi e gli italiani in campo - Oggi, domenica 25 maggio, in campo nel Roland Garros 2025 quattro italiani e due italiane. Siamo al primo turno del torneo Atp Open di Francia. Secondo msn.com

Highlights Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann Round 1 | Roland-Garros 2025