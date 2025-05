roland garros 2025 lucia bronzetti sconfitta all esordio da ekaterina alexandrova

Lucia Bronzetti termina prematuramente la sua avventura al Roland Garros 2025, battuta all'esordio dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20. L'azzurra ha lottato per un'ora e 25 minuti, ma si è dovuta arrendere con un punteggio di 6-3 6-2, segnando così la fine del suo cammino nel prestigioso torneo parigino.

Si ferma all’esordio il percorso di Lucia Bronzetti nel tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurra cede alla testa di serie numero 20, la russa Ekaterina Alexandrova, che si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Al secondo turno per lei ci sarà la vincente del confronto tra la lucky loser statunitense Taylor Townsend e l’altra italiana Elisabetta Cocciaretto. Nel primo set l’azzurra va subito in difficoltà al servizio e nel secondo game, lungo 22 punti, cede la battuta al quinto break point concesso. Nei primi tre turni al servizio la russa concede appena un punto a Bronzetti, la quale invece subisce il secondo break ai vantaggi del quarto game e nel sesto deve annullare anche l’opportunità per il 6-0 alla russa... 🔗 Leggi su Oasport.it