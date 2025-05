Roland Garros 2025 | Lorenzo Sonego fa sognare con Shelton poi subisce la rimonta

Al Roland Garros 2025, Lorenzo Sonego ha regalato emozioni ai tifosi con un inizio promettente contro Ben Shelton, ma la sfida si è trasformata in un incubo. Dopo aver vinto il secondo set, Sonego ha subito una clamorosa rimonta, cedendo al giocatore statunitense con il punteggio di 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3. Ora Shelton attende il prossimo avversario nel secondo turno, mentre Sonego

Lorenzo Sonego è costretto a dire subito addio al Roland Garros 2025. Il torinese viene rimontato e sconfitto da Ben Shelton al calar della mezzanotte: 6-4 4-6 3-6 6-2 6-3 a favore della testa di serie numero 13 in tre ore e 31 minuti. Per il vincitore ora un confronto al secondo turno con il vincente del derby francese tra Hugo Gaston e Ugo Blanchet, in una vera e propria sfida di quasi omonimi. Si comincia subito con un secondo game molto lottato, nel quale Sonego è costretto a far ricorso a parecchie delle proprie armi per tenere la battuta. In generale i due non si risparmiano ogni genere di colpo, nemmeno nel proverbiale settimo game, in cui il torinese sale fin sullo 0-30... 🔗 Leggi su Oasport.it