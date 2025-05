Roland Garros 2025 il tabellone di doppio femminile | Sara Errani e Jasmine Paolini presidiano la parte bassa

Il Roland Garros 2025 si preannuncia emozionante nel tabellone di doppio femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini, seconde teste di serie, pronte a conquistare la parte bassa del main draw. Dopo essere arrivate finaliste lo scorso anno, le due tenniste italiane potrebbero affrontare le favoriste Siniakova e Townsend solo in un'eventuale finale, accrescendo le aspettative per un torneo ricco di sfide avvincenti.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono accreditate della seconda testa di serie del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la coppia azzurra, finalista lo scorso anno, presidia dunque la parte bassa del main draw, e potrĂ incontrare le numero 1, SiniakovaTownsend, soltanto in finale. Il cammino dell' unica coppia tutta italiana al via a Parigi inizierĂ contro AzarenkaRoutliffe, e proseguirĂ , nell'eventuale secondo turno contro la vincente della sfida tra BlinkovaSherif e SunYuan. Negli ottavi di finale il possibile incrocio con la coppia numero 13 del tabellone, Haddad MaiaSiegemund...

