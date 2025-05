Roland Garros 2025 il programma di oggi e gli italiani in campo

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, il primo turno del Roland Garros vedrà protagonisti cinque tennisti italiani: Lucia Bronzetti, Elena Cocciaretto, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri e il giovane talento Jannik Sinner. Scopriamo insieme il programma odierno e seguiamo da vicino le performance degli azzurri nei prestigiosi campi di Parigi.

Oggi, lunedì 26 maggio, al primo turno del Roland Garros 2025 scendono in campo cinque tennisti azzurri: Lucia Bronzetti, Elena Cocciaretto, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri e Jannik Sinner.?????,????. #RolandGarros pic.twitter.comGAFxfAkt1C — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2025 Gli azzurri in campo e i loro avversari. Luciano Darderi (n°45) gioca contro lo statunitense Sebastian Korda (n°23) mentre Giulio Zeppieri sfida il campione in carica Carlos Alcaraz (n°2). In serata, dalle 20.15, tocca al n°1 del mondo Jannik Sinner contro il francese Arthur Rinderknech (n°75). Tra le donne, Lucia Bronzetti (n°57) affronta la russa Ekaterina Aleksandrova, non prima delle 15... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, il programma di oggi e gli italiani in campo

