Roland Garros 2025 Giulio Zeppieri | Alcaraz ha sbagliato veramente poco ora dei Challenger per risalire in classifica

Giulio Zeppieri ha affrontato una sfida difficile al Roland Garros 2025, dove, dopo aver superato le qualificazioni, è stato eliminato al primo turno dal fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz, attuale campione e secondo nel ranking mondiale. Nonostante la sconfitta, Zeppieri progetta di tornare in forma attraverso tornei Challenger, mentre Alcaraz si prepara a un incontro contro Kei Nishikori, ora ritirato.

Dopo aver superato le qualificazioni del Roland Garros 2025 di tennis, Giulio Zeppieri è stato sconfitto al primo turno del tabellone principale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 del seeding e del mondo: l’iberico avrebbe dovuto affrontare il nipponico Kei Nishikori, ritiratosi però a sorteggio effettuato, così è toccato all’azzurro sfidarlo all’esordio nel main draw. Al termine del match, vinto dall’iberico con lo score di 6-3 6-4 6-2 in due ore di gioco, l’azzurro ha analizzato l’incontro in conferenza stampa. La prestazione di Carlos Alcaraz: “ Ovviamente è stata una partita molto difficile, lui giocava bene, di solito nei primi turni magari lui ogni tanto regala di più, oggi ha sbagliato veramente poco, molto concentrato, quindi ho avuto zero chance, niente da dire insomma... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Giulio Zeppieri: “Alcaraz ha sbagliato veramente poco, ora dei Challenger per risalire in classifica”

