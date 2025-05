Roland Garros 2025 esordio ok per Alcaraz | Zeppieri battuto in tre set

Carlos Alcaraz debutta con successo al Roland Garros 2025, superando l'italiano Giulio Zeppieri in tre set. Il campione in carica e attuale numero 2 del mondo ha mostrato il suo talento, conquistando il match con un punteggio chiaro di 6-3, 6-4, 6-2. Una performance dominante che dimostra le sue ambizioni nell'ambito del Grande Slam.

Esordio con vittoria per Carlos Alcaraz al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, campione in carica, ha battuto in tre set l’italiano Giulio Zeppieri, numero 310 e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Il murciano con questo successo arriva a 30 match vinti nel circuito maggiore in questa stagione. Lo spagnolo punta a vincere per la seconda volta consecutiva il torneo. Campione in carica al Roland Garros, punta a diventare il terzo giocatore dopo Rafa Nadal e Guga Kuerten ad aver trionfato almeno due volte di fila a Parigi in questo secolo in singolare maschile... 🔗 Leggi su Lapresse.it