Roland Garros 2025 entrano in campo i giganti Debutto nel torneo per Sinner e Alcaraz

Il Roland Garros 2025 si appresta a vivere un'edizione memorabile con l'ingresso in campo dei giganti Sinner e Alcaraz. Entrambi ai nastri di partenza del torneo, i due talenti emergenti si candidano come favoriti al titolo nella finale del prossimo 8 giugno. Questo secondo Slam della stagione promette emozioni ineguagliabili, con le stelle del tennis mondiale pronte a regalare spettacolo sin dalla seconda giornata dei singolari.

Jannik Sinner debutta, nel match serale sul Philippe Chatrier, contro il francese Arthur Rinderknech. Il numero uno del mondo ha dimostrato a Roma di essere rientrato già su ottimi livelli dopo i tre mesi di sospensione ed è pronto ad iniziare la sua battaglia verso la rincorsa al secondo Slam stagionale, suo obiettivo dichiarato...

