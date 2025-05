Roland Garros 2025 avanzano Ruud e Rune Fuori Fritz e Francisco Cerundolo

Nella seconda giornata del Roland Garros 2025, il torneo maschile ha visto la qualificazione di Casper Ruud e Holger Rune al secondo turno, mentre hanno dovuto abbandonare la competizione l'americano Taylor Fritz, sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, e l’argentino Francisco Cerundolo. Un’intensa giornata di incontri ha segnato l’inizio delle sfide sulla terra rossa parigina.

Il denso programma di incontri valevoli per il primo turno caratterizza la seconda giornata del tabellone maschile del Roland Garros. Passano il turno il norvegese Casper Ruud e il danese Holger Rune. Escono di scena l'americano Taylor Fritz, superato dal tedesco Daniel Altmaier, e Francisco Cerundolo, battuto dal canadese Gabriel Diallo. Gabriel Diallo mette a segno una delle sorprese più rilevanti di giornata. Il canadese doma 7-5 6-3 6-4, in poco più di due ore, l'argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 18. L'impresa di giornata la firma Daniel Altmaier. Il tedesco, specialista del rosso elimina la testa di serie numero 4 Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 6-1...

