Roglic in difficoltà nella tappa di Asiago | Del Toro domina la classifica del Giro

Nella tappa di Asiago del Giro d'Italia, Primoz Roglic, considerato uno dei favoriti, si trova in difficoltà, mentre il talento del giovane Pellizzari emerge come una luce nel buio. Con una classifica dominata dal Toro, le aspettative si scontrano con la realtà: l'ascesa montana mette a dura prova anche i grandi campioni. Scopriamo come si sta delineando questo emozionante sipario ciclistico.

di Angelo Costa Un assaggio di montagna e c'è già chi non lo digerisce: nientemeno che Roglic, gran favorito della vigilia. L'uomo da battere si presenta ad Asiago da battuto: non fosse per il bimbo nostro Pellizzari, il più bravo a scortarlo fin dall'Albania, il suo ritardo sarebbe più pesante. Non che sia poco quello che lo spedisce a quattro minuti dalla maglia rosa e da domani per tener fede alle previsioni dovrà rimboccarsi le maniche. Roglic in ginocchio è la faccia brutta di una tappa che su due salite lunghe e toste come Grappa e Dori ne tira fuori di bellissime. La prima è quella del solito Del Toro, impressionante per la semplicità con cui mette il guinzaglio a chi lo stuzzica: un paio di volte il ritrovato Bernal, addirittura tre il vivacissimo Carapaz, appena si muovono se lo ritrovano addosso...