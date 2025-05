Rodrygo-Milan l’intreccio di mercato che infiamma i tifosi

Il calciomercato infiamma i tifosi con l'ipotesi di un trasferimento di Rodrygo dal Real Madrid al Milan. Questa trattativa, che coinvolge club storici del calcio europeo, si inserisce nello sfondo di una sfida tra due grandi deluse della Serie A. La 38esima giornata di campionato, in programma al Meazza, rappresenta un crocevia importante per le ambizioni di entrambe le squadre.

Il Real Madrid può dire addio all'attaccante brasiliano: una trattativa che coinvolge anche il club rossonero Una gara tra grandi deluse. La sfida della 38esima giornata di Serie A in scena al Meazza vede di fronte due tra le grandi deluse del campionato. Da una parte il Milan, che ha sì concluso la stagione con una Supercoppa Italiana in bacheca, ma senza aver centrato la qualificazione in Europa. Dall'altra il Monza, prima retrocessa del campionato. Arsenal su Rodrygo, se sfuma c'è Leao (LaPresse) – Calciomercato.it Per entrambe le compagini è dunque tempo di voltare pagina. E in casa rossonera i primi cambiamenti sono già in corso...