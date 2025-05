Rocchi | Bisseck-Ndicka? Ecco dove sbaglia il VAR Di Bello! Rigore sicuro

In un'analisi approfondita sul controverso episodio del contatto Ndicka-Bisseck durante il match Inter-Roma, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ammette l'errore del VAR Di Bello nel non concedere un rigore netto ai nerazzurri. La discussione si intensifica dopo la diffusione del surreale audio VAR, sollevando interrogativi sulla precisione delle decisioni arbitrali in campo.

Rocchi ammette l'errore di Di Bello al VAR durante Inter-Roma nel giudicare il contatto Ndicka-Bisseck non da rigore a favore dei nerazzurri. RIGORE NETTO – Dopo il surreale audio VAR di Bisseck-Ndicka, il designatore Gianluca Rocchi parla così a Open VAR: « In campo la valutazione che danno è quel del non rigore. Ma quando in campo la cosa la vedi se è un errore rimane un errore. Al monitor secondo me Di Bello sbaglia su una cosa: sul fatto di non concentrarsi su come inizia la trattenuta, perchĂ© Ndicka va immediatamente ad interessarsi del pallone. Per me giĂ quella è punibilitĂ 100. Poi chiaro la decisione finale viene un po' influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma per noi, rivedendolo, ribadisco e andando dietro a quello che ci siamo detti, è sicuramente un rigore da concedere ».

