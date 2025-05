roccabianca il 28 maggio si parla di referendum

Il 28 maggio, Roccabianca ospita un importante incontro dal titolo "Lavoro e cittadinanza, parliamo di referendum". L'appuntamento, fissato per le ore 18 al Circolo ARCI Faraboli, offrirà l'opportunità di approfondire i quesiti referendari e le ragioni a favore dei 5 sì, con la partecipazione di Raffaele e altri ospiti. Un’occasione per impegnarsi attivamente nella discussione sui temi cruciali della democrazia e dei diritti.

