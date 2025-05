Robur | Brando e Bellazzini in corsa per il ruolo di allenatore

La Robur si appresta a vivere una settimana cruciale nella scelta del prossimo allenatore. Con Brando e Bellazzini in lizza, il direttore sportivo Guerri e il direttore generale Farina, supportati dal presidente Bodin, dovranno valutare attentamente le opzioni. I petali della margherita iniziano a cadere, alimentando aspettative e curiosità tra i tifosi. Chi avrà la responsabilità di guidare la squadra verso nuove sfide?

Quella che inizia oggi potrebbe essere una settimana importante se non decisiva per la scelta del prossimo allenatore della Robur. I petali della margherita iniziano a cadere e alla fine il ds Guerri (foto) e il dg Farina, col placet del presidente Bodin ovviamente, saranno chiamati a decidere chi prenderà l'eredità di Magrini (e Voria). Partendo dalle certezze 'al contrario', ovvero da chi sicuramente non sarà il nuovo mister, si inizia con Massimo Maccarone che dopo un paio di contatti, anche approfonditi, con la proprietà svedese, ha deciso di declinare l'eventuale offerta di guidare la prima squadra bianconera in quanto potrebbe entrare nel rinnovato staff di Roberto Mancini nel momento in cui l'ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita troverà una nuova sistemazione a livello di club...

