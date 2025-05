Robot si allenano in diretta streaming come veri e propri pugili | la lotta tra umanoidi diventa un trend – VIDEO

In un'affascinante fusione di tecnologia e sport, i robot umanoidi si allenano in diretta streaming come veri pugili, dando vita a un nuovo trend nel mondo dell'intrattenimento. A Hangzhou, in Cina, è in programma un torneo dedicato a queste macchine straordinarie, che si allenano con ganci e calci rotanti, sorprendendo il pubblico con movimenti incredibili. Scopri di più su questa innovativa competizione.

Robot umanoidi che si affrontano sul ring, con ganci, calci rotanti e movimenti degni di un atleta professionista. L’allenamento si è svolto in Cina, a Hangzhou, dove si terrà un vero e proprio torneo tra macchine umanoidi. Le immagini diffuse dalla tv di Stato mostrano androidi che si allenano, sferrando colpi diretti, uppercut e perfino rialzandosi da terra con agilità sorprendente. I robot, realizzati dalla startup cinese Unitree, sembrano in grado di “incassare” come veri pugil i. Il torneo rientra in una più ampia rassegna di competizioni robotiche organizzate congiuntamente dal China Media Group (CMG), il colosso mediatico statale, e da altre istituzioni nazionali... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Robot si allenano in diretta streaming come veri e propri pugili: la lotta tra umanoidi diventa un trend – VIDEO

Cina, torneo di boxe tra robot umanoidi: gli ‘allenamenti’ - A Hangzhou, in Cina orientale, domenica si terrà un torneo di boxe tra robot umanoidi. Gli 'allenamenti' tra i robot mostrano movimenti di pugni, ganci e calci, simbolo dell'avanzamento tecnologico nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale, aprendo nuove frontiere nelle competizioni tra macchine e nell'innovazione robotica. 🔗continua a leggere

Robot si allenano in diretta streaming come veri e propri pugili: la lotta tra umanoidi diventa un trend – VIDEO - Robot si allenano in diretta streaming come veri e propri pugili: la lotta tra umanoidi diventa un trend - VIDEO ... 🔗Si legge su ilfattoquotidiano.it

Ecco i pugili robot: umanoidi sferrano pugni sul ring, intrattenendo i fan cinesi - Due robot umanoidi si sono scambiati pugni potenti all'interno di un ring di pugilato in Cina domenica 25 maggio, durante un evento trasmesso in diretta streaming ... 🔗msn.com scrive