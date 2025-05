Robot coi guantoni in Cina il primo torneo di boxe hi-tech

A Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang, si è svolto il primo torneo di boxe tra robot umanoidi, un evento che segna una significativa innovazione nell'ambito della robotica e dell'intelligenza artificiale nello sport. Trasmeso in diretta dalla China Media Group, il torneo ha messo in mostra le straordinarie capacità dei robot, aprendo nuovi orizzonti nel mondo della tecnologia sportiva.

Si è svolto a Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang, il primo torneo di boxe tra robot umanoidi, segnando una tappa storica nell'evoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale applicata allo sport. L'evento, trasmesso in diretta dalla China Media Group, ha visto la partecipazione di robot sviluppati dalla compagnia Unitree Robotics, che hanno eseguito mosse come jab, ganci, calci laterali e spin kick. Le competizioni, sia dimostrative sia competitive, hanno messo in luce le capacità di controllo remoto e di adattamento dei robot, che sono stati progettati per operare in ambienti complessi e sfidanti... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Robot coi guantoni, in Cina il primo torneo di boxe hi-tech

Operativo il primo robot che stampa in 3D la pelle per i pazienti ustionati: “È una rivoluzione” - Un’innovazione senza precedenti sta cambiando il panorama della chirurgia: il LIGO, il primo robot in grado di stampare in 3D la pelle per pazienti ustionati, è ora operativo in un ospedale australiano. 🔗continua a leggere

San Camillo primo ospedale in Italia con robot per microchirurgia: ricostruita gamba gravemente danneggiata - Il San Camillo di Roma si distingue come il primo ospedale pubblico in Italia ad adottare la microchirurgia robotica, rivoluzionando le pratiche chirurgiche. 🔗continua a leggere

Al San Camillo di Roma primo intervento di microchirurgia con un robot - Presso il San Camillo Forlanini di Roma si è svolto il primo intervento di microchirurgia con un robot, un'innovazione che segna un importante traguardo per la sanità pubblica italiana. 🔗continua a leggere

L’incontro di boxe tra due robot a suon di dritti e uppercut: il video del live show in Cina, dove la lotta tra androidi è già un trend - Le immagini che arrivano dalla Cina mostrano l’ultima frontiera dell’impiego di robot: nelle immagini mandate in onda dalla tv cinese, la lotta a colpi di pugni tra due androidi. I due robot incrocian ... 🔗Scrive lasicilia.it

La maratona dei robot in Cina tra cadute rovinose e inquietanti umanoidi. Cosa nasconde lo show di Pechino - Con sullo sfondo inquietanti echi di ‘Io, robot’. La prima mezza maratona al mondo con robot umanoidi è andata in scena a E-Town, polo tecnologico e produttivo di Pechino, in Cina. 🔗Segnala quotidiano.net