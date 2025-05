Rivendica il ricalcolo e l' aumento della pensione ma perde davanti a tre giudici

Un ex agente della Penitenziaria ha richiesto il ricalcolo e l'aumento della sua pensione, contestando l'assenza degli scatti stipendiali di legge. Nonostante il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria con l'assistenza dell'avvocato Alessio Ciasco, la sua istanza è stata respinta da tre giudici, lasciando l'ex poliziotto deluso e senza le modifiche richieste.

