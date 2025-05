Rivendica il ricalcolo e l' aumento della pensione ma perde davanti a tre giudici

Un ex agente della Penitenziaria si ritrova a lottare per il riconoscimento degli scatti stipendiali non concessi al momento del pensionamento. Dopo aver presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, si scontra con una sentenza sfavorevole emessa da tre giudici, mentre viene assistito dall'avvocato Alessio Ciasco. L'articolo esplora le implicazioni legali e sociali di questa vicenda.

Agente della Penitenziaria va in pensione, ma si accorge che non gli sono stati concessi gli scatti stipendiali di legge e fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria. L'ex poliziotto, difeso dall'avvocato Alessio Ciasco, ha chiamato in causa l'Inps per l'accertamento del...

