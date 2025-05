Ritrovati due scheletri in una grotta di Roma Il medico legale | Potrebbero risalire a 30 anni fa

Due scheletri rinvenuti in una grotta di Roma potrebbero risalire a circa 30 anni fa, secondo i primi accertamenti del medico legale. La scoperta inquietante è avvenuta per caso sabato pomeriggio, quando due speleologi amatoriali si sono esplorati il Fosso di San Leone a Vigna Murata, dando inizio a un’indagine che potrebbe svelare dettagli sulla loro identità e sulle circostanze della loro morte.

Due scheletri rannicchiati, probabilmente risalenti a 30 anni fa. È la macabra scoperta fatta per caso da due speleologi amatoriali che, sabato pomeriggio, si sono calati all'interno di una grotta a Roma, nel Fosso di San Leone a Vigna Murata. Dopo essere entrati da un accesso in via dei Carrozzieri, i due hanno acceso le luci dei caschi protettivi, illuminando quelli che sono apparsi senza alcun dubbio come resti umani. L'allarme è scattato solo intorno alle 19, quando erano già sulla via del ritorno per Milano, dove abitano. A fornire una descrizione della scena sono stati i vigili del fuoco del nucleo Saf, scesi per primi nel tratto di grotta del ritrovamento...

