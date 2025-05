Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale | segui lo spoglio Chi ha vinto le amministrative

Si è avviato lo spoglio delle schede a Taranto per le elezioni comunali 2025, dopo la chiusura dei seggi alle 15. In questo articolo seguiremo in tempo reale i risultati e le prime proiezioni, mentre la città attende di conoscere il nome del nuovo sindaco. Rimanete con noi per gli aggiornamenti e le analisi sul voto.

Taranto, 26 maggio 2025 – E' iniziato anche a Taranto lo spoglio delle schede. Chiusi i seggi alle 15, presto conosceremo i risultati delle elezioni comunali 2025 (a breve i primi exit poll a cui seguiranno le proiezioni e i dati reali ). Non significa che il nome del nuovo sindaco ci sarà già stasera. Con sei candidati in lizza e centrodestra e centrosinistra entrambe spaccate, è probabile che nessuno raggiunga la maggioranza assoluta e che si vada al ballottaggio, l'8 e 9 giugno. In corsa per la poltrona di primo cittadino ci sono l'ex presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre la Lega con la dicitura 'Prima Taranto' ha appoggiato l'avvocato Francesco Tacente, ex presidente del Consorzio trasporti pubblici, che è a capo di una coalizione civica di sette liste con un unico simbolo, quello dell'Udc...

