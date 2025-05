Risultati elezioni comunali | Genova e Ravenna al centrosinistra Ballottaggio a Taranto e Matera

Le recenti elezioni comunali hanno visto il centrosinistra trionfare a Genova e Ravenna, mentre Taranto e Matera andranno al ballottaggio. Con 126 comuni coinvolti e circa due milioni di elettori, l'affluenza ai seggi ha raggiunto il 57,35%. Analizziamo i risultati e le implicazioni politiche di queste elezioni, che riflettono l'andamento del panorama politico italiano.

Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggio a Taranto e Matera: sono i risultati delle elezioni comunali che hanno coinvolto centoventisei con circa due milioni di elettori chiamati alle urne. L’affluenza parziale, registrata alla chiusura dei seggi, è al 57,35%, con la Puglia che registra il dato più alto. Genova. A Genova, secondo gli exit poll, le prime proiezioni, e anche i primi dati provenienti dalle urne, la candidata del centrosinistra, Silvia Salis, avrebbe vinto al primo turno con una percentuale che varia dal tra il 53 e il 57% rispetto all’avversario, il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi, che non andrebbe oltre il 42%... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Risultati elezioni comunali: Genova e Ravenna al centrosinistra. Ballottaggio a Taranto e Matera

