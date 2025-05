Ristrutturazione centro per l’impiego a Monserrato | chiesta alla Regione la prima tranche del finanziamento

La giunta comunale di Agrigento ha annunciato la richiesta alla Regione per la prima tranche di finanziamento destinata alla ristrutturazione del plesso Tornabene a Monserrato. Questo intervento trasformerà l'edificio in un moderno centro per l'impiego, contribuendo così a migliorare i servizi al cittadino e a favorire l'occupazione nella zona.

La giunta comunale di Agrigento ha preso formalmente atto del decreto regionale che riguarda il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del plesso Tornabene a Monserrato, che diventerà centro per l'impiego, e contestualmente si è attivata per trasmettere la richiesta formale di erogazione...

