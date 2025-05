Ristruttura la casa dei bisnonni e cambia vita aprendo un agriturismo incastonato in collina

Sabato scorso ha aperto 'Oltretempo', un agriturismo che segna il ritorno di Erika Rossi alle radici familiari, ristrutturando la casa dei bisnonni a Rullato, nel Comune di Sarsina. Immerso nelle verdeggianti colline romagnole, il nuovo progetto rappresenta il sogno realizzato di Erika, creando un connubio tra tradizione e accoglienza in un ambiente idilliaco.

Ha aperto ufficialmente le porte sabato scorso, nella frazione di Rullato nel Comune di Sarsina, il nuovo agriturismo 'Oltretempo', incastonato tra le verdi colline romagnole. "Oltretempo - si legge in una nota - è il concretizzarsi del sogno di Erika Rossi, originaria di Rullato, che dopo...

