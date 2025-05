Ristorazione in lutto Addio a Paolo Bombarda l’oste del Sirenella | Umile e generoso

Venerdì scorso, Modena ha pianto la scomparsa di Paolo Bombarda, il carismatico oste del Ristorante Sirenella, scomparso a 69 anni. Circondato dall'affetto di una vasta comunità di amici, conoscenti e clienti, ha lasciato un vuoto incolmabile. La sua umiltà e generosità hanno toccato profondamente le vite di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, mentre la moglie Betty e le figlie Cristina e Milena lo ricordano con amore immenso.

Venerdì scorso Modena ha dato l’ultimo saluto a Paolo Bombarda, 69 anni, gestore del Ristorante Sirenella. Una numerosissima comunità di amici, conoscenti e clienti si sono stretti intorno alla moglie Betty, alle figlie Cristina e Milena, alla nipote Annalisa, dimostrando quanto il lavoro profuso da Paolo in questi anni sia stato prezioso. Tutto era iniziato nella Modena allegra degli anni ’70, quando Paolo e Betty si erano conosciuti, erano i momenti delle discoteche che chiudevano poco dopo mezzanotte, gli anni del Bar Diana e del Grand’Italia, in quel laboratorio di talenti non solo musicali che era la nostra città... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristorazione in lutto. Addio a Paolo Bombarda l’oste del Sirenella : "Umile e generoso"

