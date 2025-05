Ristoratrice 26enne trovata morta in hotel a Roma disposta l' autopsia

Francesca Marcantognini, una ristoratrice di 26 anni e proprietaria di un noto ristorante ad Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Valleranello, Roma. Per chiarire le circostanze della sua morte, è stata disposta un'autopsia, mentre sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. La comunità locale è scossa da questo tragico avvenimento, che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione.

Una donna di 26 anni, Francesca Marcantognini, titolare di un noto ristorante ad Aprilia, vicino Roma, è stata trovata morta in un hotel in zona Valleranello. Per stabilire con esattezza le cause del decesso è stata disposta l'autopsia. Non sono stati rinvenuti segni di violenza sul corpo. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio con un mix di farmaci.

