Rissa fuori al locale della movida | in 5 vengono denunciati

Una rissa esplosa sabato sera all'esterno di un locale di Maddaloni ha portato alla denuncia di cinque persone. L'incidente, avvenuto nelle vicinanze dell'ospedale, è scaturito da un alterco tra due uomini che, inizialmente animato da insulti e minacce, è rapidamente degenerato in un violento scontro. Le autorità stanno indagando per far luce sugli eventi che hanno scosso la movida locale.

Cinque persone sono state denunciate per una rissa scoppiata sabato sera all’esterno di un locale di Maddaloni, non distante dall’ospedale. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un alterco tra due uomini. Prima sono volate parole grosse e qualche minaccia ma ben presto si è passati... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rissa fuori al locale della movida: in 5 vengono denunciati

Su questo argomento da altre fonti

Roma, movida violenta ai Parioli: maxi-rissa tra baby gang alla festa abusiva in strada. Un migliaio di ragazzini e gli scontri tra bande - Movida selvaggia - in strada - sabato notte ai Parioli. Una maxi-rissa è scoppiata al culmine di una festa abusiva a tema alcol & Co. nei pressi di un chiosco in viale della Moschea. Secondo ilmessaggero.it

Movida violenta: maxi rissa ai Parioli - Un ragazzo è stato soccorso dal 118 ferito da un colpo alla testa. Alla base futili motivi. Centinaia le persone presenti ... Riporta rainews.it

Rissa con sparatoria all’Infiorata di Noto, arresti convalidati, chiuso locale della movida - Il gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato gli arresti nei confronti di due giovani di Avola, rispettivamente di 23 e 21 anni, coinvolti nella rissa della settimana scorsa in via Rocco Pirri, a N ... Segnala blogsicilia.it

Mega rissa fuori discoteca, otto arresti