Rissa e rapina fuori dal locale Arrestato 19enne con una pistola denunciati due minorenni

Una nottata di violenza e illegalità a Ponte Valleceppi, dove una rissa sfociata in rapina ha portato all'arresto di un 19enne in possesso di una pistola. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato anche due minorenni coinvolti nell'episodio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona. L'incidente, avvenuto davanti a un locale di pubblico spettacolo, ha colpito la comunità locale e riacceso il dibattito sulla criminalità giovanile.

Perugia, 26 maggio 2025 – Rissa e rapina nella notte fra sabato e domenica, nella zona di un locale di pubblico spettacolo a Ponte Valleceppi: la Polizia di Stato, al termine della prima fase delle indagini, ha denunciato due minorenni per rapina aggravata in concorso e ha arrestato un diciannovenne per resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo è stato anche deferito all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso. A seguito di segnalazione al numero unico di emergenza 112, gli agenti delle volanti sono arrivati alle porte del locale di Ponte Valleceppi e sono stati avvicinati dalla vittima della rapina, un ragazzo di 17 anni, che presentava un’evidente lesione al volto... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa e rapina fuori dal locale. Arrestato 19enne con una pistola, denunciati due minorenni

