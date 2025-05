Rissa con machete e aggressioni ai poliziotti | stranieri scatenato il panico nelle notti di Bolzano video

Nelle notti di Bolzano, scene di violenza hanno scosso la comunità: una rissa con machete ha coinvolto giovani, scatenando il panico tra i cittadini. Il video rivela il caos, con bottiglie rotte e urla, mentre la polizia si confronta con aggressioni da parte dei partecipanti. Il vicepremier Matteo Salvini ha condannato questi eventi, definendoli «inaccettabili», e invitando a riflessioni sulla sicurezza pubblica.

Si sentono il rumore di bottiglie rotte, le urla di chi partecipa alla rissa, il brusio di chi assiste attonito e riprende quello che sta accadendo. Soprattutto, si vedono dei giovani correre con il machete in mano. Sono «scene di violenza inaccettabile», come le ha definite il vicepremier Matteo Salvini, quelle che riprese in centro a Bolzano, nella notte tra sabato e domenica. La notte precedente c’era stata un’altra violenta rissa, i cui segni rimasti sul terreno all’arrivo delle volanti erano cocci di bottiglie, un sellino di una bicicletta e una bomboletta di spray al peperoncino. Il bilancio di questo fine settimana di violenze è stato di due arresti e sei denunce... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rissa con machete e aggressioni ai poliziotti: stranieri scatenato il panico nelle notti di Bolzano (video)

