Riscoprire i luoghi della resistenza a 80 anni dalla Liberazione Incontro con Paolo Pezzino

Martedì 27 maggio alle 17.30, la Domus Mazziniana e la FEISCT presentano il secondo incontro del ciclo "In cammino nella Storia". A 80 anni dalla liberazione, riscopriremo i luoghi della Resistenza con l'intervento di Paolo Pezzino e relatori di eccezione. Un'occasione unica per approfondire il significato di questi luoghi e la memoria storica che ci legano a quel periodo cruciale della nostra storia.

Martedì 27 maggio alle 17.30 secondo incontro del ciclo "In cammino nella Storia" organizzato dalla Domus Mazziniana e dalla FEISCT Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici. Protagonista di questo nuovo appuntamento è la Resistenza con relatori di eccezione. Ospite della... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Riscoprire i luoghi della resistenza a 80 anni dalla Liberazione. Incontro con Paolo Pezzino

Un viaggio tra i luoghi della Resistenza per l’80° anniversario del 25 aprile - Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale per la storia italiana, segnando l’80° anniversario della Liberazione ... In questo contesto, visitare i luoghi simbolo della Resistenza diventa un ... Da viaggiamo.it

80 anni di libertà: viaggio nei luoghi che raccontano il 25 aprile - Il 25 aprile 2025 ricorre l’80° anniversario della Liberazione ... In occasione di questa importante data, riscoprire i luoghi legati alla Resistenza diventa un’occasione unica non solo ... Secondo siviaggia.it

"Memorie di Pietra - 80 anni dopo, 80 luoghi della Resistenza in Piemonte" - “Memorie di pietra” racconta 80 luoghi significativi della Resistenza in Piemonte attraverso un percorso ... e tra le tappe della Liberazione per accompagnarci alla scoperta e riscoperta delle nostre ... cuneodice.it scrive