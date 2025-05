Rischia la vita a 16 anni in bici Scontro | soccorsa col Pegaso

Una tranquilla passeggiata in bicicletta si trasforma in un incubo per una ragazza di 16 anni, vittima di un violento impatto con un'auto. Dopo lo schianto, il silenzio calato sulla scena è rotto solo dal sopraggiungere dei soccorsi, tra cui l'elicottero Pegaso, giunto per prestarle aiuto. La sua vita, appesa a un filo, si gioca in quei momenti di terrore e speranza.

Uno schianto, poi il silenzio. Una ragazza di 16 anni resta a terra, immobile. Una manciata di minuti prima, era in sella alla sua bici, impegnata in una passeggiata lungo la strada che costeggia campi e colline della Valdichiana. All’improvviso è stata colpita da un’auto. Un impatto violento, lei ha battuto la testa e i soccorritori decidono che occorre trasferirla alle Scotte di Siena. E bisogna fare presto: nel campo che costeggia la strada atterra Pegaso. I medici stabilizzano la ragazza e l’elisoccorso decolla alla volta di Siena. Le sue condizioni sono gravi e i sanitari dispongono gli accertamenti clinici necessari in questi casi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischia la vita a 16 anni in bici. Scontro: soccorsa col Pegaso

