Rischia di saltare il trapianto al fegato per un ingorgo in autostrada polizia scorta una donna in ospedale

Una corsa contro il tempo ha segnato la vita di una donna in attesa di un trapianto al fegato, minacciata da un ingorgo autostradale. Grazie all'intervento della polizia, che ha scortato l'ambulanza, la paziente è riuscita ad arrivare in ospedale in tempo, evitando di trasformare un sogno di speranza in un tragico incubo. Ecco come è andata a finire questa straordinaria vicenda.

È stata una corsa contro il tempo. Una questione di vita o di morte, visto che avevano poche ore per arrivare in ospedale in tempo. Non sottoporsi a quell'intervento di trapianto avrebbe significato trasformare un sogno tanto atteso in un incubo. E così probabilmente sarebbe andata se non fosse...

