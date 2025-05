Risarcimento per Berrettini | c’è il rovescio della medaglia

Matteo Berrettini, il talentuoso tennista romano, sta affrontando una nuova sfida: il risarcimento per infortuni passati. Tuttavia, come dimostra il suo spirito positivo, il "rovescio della medaglia" potrebbe portare opportunità inattese. Nelle recenti interviste, Berrettini ha espresso il desiderio di vivere intensamente la stagione 2025, sottolineando la sua resilienza e determinazione, a dispetto delle avversità.

Matteo Berrettini, il rovescio della medaglia fa ben sperare i tifosi del tennista romano: è proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere. Matteo Berrettini era stato chiaro sin da subito. Nel corso di una delle prime interviste del 2025, aveva detto di volersi godere al 100% la stagione sulla terra rossa. E fino ad un certo punto, seppur tra alti e bassi, così è stato. Ha giocato tanto e bene, fino a riagguantare, dopo tanto tempo, l’agognatissima top 30. Berrettini risarcito: c’è il rovescio della medaglia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Fino a Montecarlo è filato tutto liscio come l’olio; poi, il suo corpo gli ha chiesto il conto e il solito dolore agli addominali è tornato tutto d’un tratto... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Risarcimento per Berrettini: c’è il rovescio della medaglia

