ripuliamoci e comunità gambiana in azione raccolti da terra oltre sessanta sacchi di rifiuti

Finito il suono delle casse per il festival Elrow di sabato all’ RCF Arena, i parcheggi sono stati ripuliti domenica mattina dal gruppo di volontari reggiani di Ripuliamoci. Una quarantina di persone hanno pulito il parcheggio principale in via dell’Aeronautica, il parcheggio di via del Chionso e il parcheggio Gold. I lavori di pulizia sono iniziati alle 8.30 ed erano ancora presenti diverse auto e camper all’interno degli stalli. Quest’anno il compenso per la pulizia dei parcheggi in seguito ai tre maxi eventi sarà destinato al canile Amici di Marta di Bagnolo in Piano, alla cooperativa la Fenice che gestisce il canile e gattile di Cella, Rifugio Rocky di Reggio, Cooperativa Coress ed il Giardino del Baobab: un esempio di come il lavoro possa trasformarsi in un valido sostegno per tante nobili cause... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it