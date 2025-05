Riposto 525mila euro dal Pnrr per la mensa scolastica del plesso Walt Disney di Carruba

Riposto ha ottenuto un finanziamento di 525.000 euro dal PNRR per migliorare la mensa scolastica del plesso Walt Disney di Carruba. L’obiettivo è garantire spazi scolastici adeguati e funzionali, in linea con le esigenze delle famiglie, attraverso interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico dei locali. Un passo importante per il benessere dei ragazzi e per la qualità dell’offerta educativa nel territorio.

Garantire spazi scolastici adeguati, funzionali e al passo con le esigenze delle famiglie: è con questo obiettivo che il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento da 525.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale, impiantistico e tecnologico dei locali adibiti a... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riposto, 525mila euro dal Pnrr per la mensa scolastica del plesso Walt Disney di Carruba

