Riposa in pace | Lino Banfi l’Italia intera scoppia in lacrime | Il triste annuncio che nessuno voleva sentire

L'Italia è in lutto per la scomparsa di Lino Banfi, l’amato attore pugliese che ha incantato generazioni con la sua comicità e il suo calore umano. Icona del cinema italiano, Banfi ha saputo regalare sorrisi e emozioni, rendendosi protagonista di una carriera straordinaria. La notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani.

L’amatissimo attore di origine pugliese ha fatto sempre ridere e ora commuovere l’Italia. Che cosa è successo. Attore simbolo della comicità italiana, Lino Banfi ha costruito una carriera eclettica e duratura. I suoi esordi lo vedono protagonista di un genere cinematografico popolare negli anni ’70 e ’80, la commedia all’italiana, dove con la sua mimica inconfondibile e la parlata barese ha regalato risate a intere generazioni. Negli anni successivi, Banfi ha saputo rinnovarsi, dimostrando una versatilità che lo ha portato a interpretare ruoli più maturi e a cimentarsi anche in progetti televisivi di grande successo... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Riposa in pace”: Lino Banfi, l’Italia intera scoppia in lacrime | Il triste annuncio che nessuno voleva sentire

Lino Banfi e la nipote che lo ha reso bisnonno: «Fate figli». «Senza lavoro come li manteniamo?» - Lino Banfi, 89 anni, e Virginia Leoni sono nonno e nipote. Recentemente, lei lo ha reso bisnonno, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. 🔗continua a leggere

Lino Banfi: «Da neo bisnonno dico “fate figli”». Ma la nipote Virginia puntualizza: «Si pensa prima a studio e carriera, tardare non è uno sfizio» - Lino Banfi, da neo bisnonno, sottolinea l'importanza di avere figli, ma la nipote Virginia chiarisce che studiare e costruire una carriera vengono prima. 🔗continua a leggere

“Riposa in pace”, fiumi di lacrime per Lino Banfi: dolore infinito - “Riposa in pace”, fiumi di lacrime per Lino Banfi: dolore infinito (ANSA) temporeale.info I registi con cui ha lavorato sono molteplici, tra cui rientrano Nanni Loy, Luciano Salce, Dino Risi e Lucio ... 🔗temporeale.info scrive

Addio a Papa Francesco: il cordoglio di Mara Venier, Lino Banfi, Carlo Conti e altri vip sui social - Da Mara Venier a Lino Banfi, il mondo dello spettacolo ... Ti volevano tanto bene! Riposa in pace Papa Francesco”, ha scritto a mo’ di didascalia. Carlo Conti ha invece condiviso uno scatto ... 🔗Lo riporta msn.com

Lino Banfi ricorda Papa Francesco: un legame speciale e indimenticabile - Lino Banfi, noto attore e comico italiano, esprime il suo immenso dolore per la scomparsa di Papa Francesco, con il quale aveva instaurato un legame profondo e sincero. “È come se avessi perso un ... 🔗Secondo notizie.it