Ripescaggi in Serie C Gravina sul Milan Futuro | Non sarà considerato come una squadra retrocessa

Nel corso del Consiglio Federale, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha affrontato la questione del Milan Futuro, retrocesso in Serie D, ma non considerato una squadra da retrocessione. Gravina ha delineato le possibilità di ripescaggio in Serie C, alimentando le speranze dei tifosi e aprendo un dibattito sulle norme e le future decisioni del calcio italiano.

«C'è una norma che regola ...

