Rinvio playout di B Bedin | Condivisi percorso iter e tempistiche

Il presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin, esprime gratitudine al presidente Gravina e ai consiglieri per il dialogo sul rinvio delle gare di playout. Durante il Consiglio federale, si è affrontato il tema delle tempistiche e del percorso intrapreso, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni calcistiche.

Ringrazio il presidente Gravina e tutti i consiglieri per aver condiviso oggi il percorso intrapreso": lo dice il presidente della Lega di serie B, Paolo Bedin, dopo che oggi in Consiglio federale si e' discusso il tema del rinvio delle gare di playout della serie B in considerazione della vicenda che vede coinvolta la società Brescia. Il presidente federale, sottolina la Lega B in una nota, ha aggiornato i consiglieri sui fatti che hanno determinato il rinvio, condividendo le motivazioni e la correttezza dell'operato della Lega. Posizione comune anche sulla decisione di attendere l'esaurimento dei gradi di giudizio federali e di valutare l'individuazione delle date dei playout il 15 e 20 giugno, tenuto conto da un lato del rispetto della finestra Fifa per il rilascio degli atleti (2-10 giugno) e dall'altro del nuovo termine di ammissione ai campionati concesso alle quattro squadre potenzialmente coinvolte, differito al 24 giugno...

